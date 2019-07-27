Новый дизайн HTC Wildfire X

Аппарат на чистом Android 9.0 Pie будет построен на базе чипсета MediaTek Helio P22. Он получит 4 ГБ оперативной памяти, дисплей с разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9. Данные о новинке засветились на сайте Google Play Console, предназначенном для разработчиков приложений. Ранее сообщалось, что тайваньский производитель представит ещё четыре модели: HTC Wildfire E, HTC Wildfire E+, HTC Wildfire E1 и HTC Wildfire.Аппарат под названием Wildfire X станет самым производительным устройством обновленной линейки.О стоимости новинки пока неизвестно.