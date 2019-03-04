Новый дизайн OnePlus 7

Физические кнопки будут находиться на боковых гранях устройства, решетка динамика и порт USB Type-C — на нижней. Судя по опубликованным рендерам, 3,5-мм аудиоразъёма гаджет не получит. Согласно данным источника, габариты будущей новинки составят 162,6 x 76 x 8,8 мм (9,7 мм в области модуля камеры). По части железной начинки гаджету приписывают топовый процессор Snapdragon 855, от 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4150 мАч.Согласно утечке, 6,5-дюймовый дисплей смартфона с тонкими рамками и небольшим «подбородком» обойдётся без вырезов и отверстий, занимая до 95% площади лицевой панели. Предполагаемое разрешение экрана со встроенным сканером отпечатков пальцев — Full HD+. Селфи-модуль с выдвижным механизмом будет расположен в верхнем торце корпуса и смещен влево от центра. На задней крышке разместится тройная основная камера с LED-вспышкой.Стоимость смартфона составит 439 долларов.