Новый дизайн игрового ноутбука Razer Blade Stealth

Компания Razer обновила ультрапортативный ноутбук Blade Stealth. Новая версия выполнена в корпусе из анодированного алюминия, стала компактнее и тоньше по сравнению с предшественником, а также имеет на 60% более тонкие рамки вокруг дисплея.

Blade Stealth оснащен дисплеем 13.3 дюйма (Full HD или 4K), восьмиядерным процессором Intel Core i7-8565U с частотой 1.8/4.6 ГГц, интегрированной графикой Intel UHD Graphics 620 или дискретным чипом NVIDIA GeForce MX150 с 4 ГБ памяти GDDR5.

Обе модификации позволяют подключить внешнюю видеокарту через интерфейс Thunderbolt 3. Аккумулятор обеспечивает до 13 часов автономной работы и поддерживает быструю зарядку. Razer Blade Stealth продается по прежней цене в 1399 долларов.