Новый дизайн от Huawei nova 5

Huawei Nova 5 будет построен на базе неанонсированного 7-нм процессора Kirin 810, производительность которого предположительно сопоставима со Snapdragon 730. Модель nova 5i, по данным источника, получит чипсет Kirin 710, а Huawei nova 5 Pro — флагманский Kirin 980.Смартфон получит тыльную камеру, состоящую из четырех датчиков, три из которых будут расположены вертикально, а четвёртый вынесен в сторону, по аналогии с компоновкой модуля HONOR 20. Задняя крышка гаджета выполнена из стекла — судя по отсутствию на ее поверхности и боковых гранях сканера отпечатков пальцев, он размещен под дисплеем.О стоимости новинки пока неизвестно.