Новый драйвер повышает производительность видеокарт AMD на Linux

На прошлой неделе AMDVLK 2022.Q2.3 был выпущен как обновление официального драйвера AMD Vulkan Linux с открытым исходным кодом, который продемонстрировал заметные улучшения графической производительности на графических процессорах RDNA 2. В связи с этим выпуском Майкл Ларабель из Phoronix счел необходимым обновить тесты производительности, сравнив обновление с драйвером RADV Vulkan от Mesa Project. Ларабель продемонстрировал результаты на своем веб-сайте, используя графический процессор AMD RDNA 2, чтобы увидеть различия между драйверами. Напоминаем нашим читателям, что RADV или графический драйвер Radeon Vulkan был разработан инженерами сообщества из Google, Red Hat и другими участниками, работающими на платформе Linux. Драйвер, безусловно, является предпочтительным выбором для пользователей видеокарт AMD, использующих их в Linux.

Несмотря на малую известность драйвера AMDVLK, AMD обновляет код AMDVLK как часть своих официальных обновлений Linux на основе одного и того же исходного кода проприетарного драйвера Vulkan для Windows и Linux. Единственным недостатком использования исходного кода является то, что компилятор шейдеров LLVM AMDGPU, который компания использует вместо своего проприетарного шейдера, имеет недостающие области для поддержки, такие как трассировка лучей Vulkan. Когда Ларабель создавал текущие графические компиляторы с открытым исходным кодом RADV и AMDVLK 2022.Q2.3, он включил графический процессор AMD Radeon RX 6800 XT, используя ОС Ubuntu 22.04 и процессор Intel Core i9-12900K. Он использовал компилятор Mesa 22.0.1 (поставляемый с Ubuntu 22.04 LTS) и драйвер AMDVLK 2022.Q3.3, использующий недавно выпущенные официальные двоичные файлы AMD. И результат оказался более чем привлекательным.