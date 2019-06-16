Новый флагман Galaxy S10+

Экранная панель обеспечивает четкость изображения 3040 × 1440 пикселей. Размер диагонали дисплея составляет 6,4 дюйма. Селфи-камера содержит два датчика изображения на 10 МП и 8 МП. На обратной стороне корпуса находится главная камера с тремя оптическими сенсорами на 16 МП, 12 МП и 12 МП.Технические параметры, как можно догадаться, смартфон заимствовал у флагмана Galaxy S10+. За энергоснабжение отвечает довольно мощный аккумулятор на 4100 мАч. Батарея может заряжаться без проводов по технологии Wireless PowerShare.Центральным процессором выступает скоростной чипсет Snapdragon 855 от Qualcomm. Комплект памяти представляет собой 8 ГБ «оперативки» и флэш-массив объемом 128 ГБ. О стоимости новинки пока неизвестно.