Новый флагман Huawei Mate 20 Pro

Одной из главных особенностей Huawei Mate 20 Pro является тройная основная камера Leica с трехкратным оптическим зумом и сверхширокоугольным объективом. Также в нём установлен один из самых мощных на сегодняшний день мобильных процессоров Kirin 980. Большой аккумулятор на 4200 мАч поддерживает быструю зарядку: благодаря технологии SuperCharge и адаптеру на 40 Вт смартфон заряжается до 70% за 30 минут. Сканер отпечатков пальцев встроен непосредственно в дисплей. Защита от воды по стандарту IP68 позволяет пользоваться смартфоном в ванной, у бассейна или на пляже. Стоимость смартфона составит 59900 тысяч рублей.