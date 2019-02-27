Новый флагман Lenovo Z5 Pro GT

Компания Lenovo представила на мировой арене MWC 2019 новый смартфон Lenovo Z5 Pro GT.

Смартфон оснащен новейшим процессором Snapdragon 855 от компании Qualcomm и имеет 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Устройство поставляется без выреза на дисплее, а вместо этого вмещает двойные селфи-камеры внутри раздвижного механизма как Xiaomi Mi MIX 3. В результате чего во всей передней части устройства доминирует 6,39-дюймовый дисплей FHD + AMOLED, который занимает более 95 процентов всей площади поверхности. Что касается камер, Lenovo Z5 Pro GT оснащен двумя камерами как спереди, так и сзади. На задней панели телефона расположилась двойная камера на 16 и 24 мегапикселей, в то время как фронтальные камеры на 16 и 8 мегапикселей. Смартфон работает на Android Pie с фирменной оболочкой ZUI. Смартфон оснащен батареей емкостью 3350 мАч, а его цена начинается от 406 долларов для варианта с 6 ГБ оперативной памяти.