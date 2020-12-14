Новый флагман OnePlus слили в сеть

Несмотря на то, что в сети пока что нет официальной информации о данном смартфоне, объем информации о OnePlus 9 5G, который только что был окончательно слит в сеть, возможно, даже более чем приличный. Производитель вновь решил отказаться от использования дисплея с загнутыми краями, что должно понравиться тем пользователям, которые хотят получить устройство с возможностью легко наклеить защитное стекло. В плане производительности тоже ничего удивительного — производитель будет использовать флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888, продвинутую быструю память и так далее. То есть, главная фишка продукта будет именно в дизайне и в камерах на тыльной панели, что крайне важно. Все же современные флагманы постепенно становятся скучными.