Новый флагман Qualcomm будут выпускать на заводах Samsung

Вчера зарубежные СМИ сообщили, что генеральный директор компании Qualcomm Криштиану Амон был замечен в Южной Корее на встрече с руководством Samsung. Главной темой переговоров стало производство процессоров по 2-нм техпроцессу — не исключено, что Qualcomm поручит Samsung выпуск будущих Snapdragon 8 Elite Gen 6. Ещё на выставке CES в январе Амон сообщал, что Qualcomm ведёт переговоры с Samsung по этому вопросу. Судя по новой информации, обсуждения продолжаются и сейчас. Если соглашение состоится, это станет возвращением Qualcomm к услугам Samsung впервые с 2022 года, когда компания перевела выпуск флагманских процессоров на мощности TSMC. По данным источников, Samsung смогла восстановить доверие Qualcomm после решения давних проблем с выходом годных чипов и перегревом, из-за которых американская компания ранее ушла к TSMC.

Дополнительным фактором могли стать и растущие цены TSMC на контрактное производство, что делает сотрудничество с Samsung более привлекательным вариантом для Qualcomm. Всё же если четыре года назад процессоры Qualcomm флагманского уровня продавались за 130 долларов, то теперь их цена составляет уже 280 долларов. Это, естественно, бъёт по спросу — производители смартфонов обращаются к чипам конкурентов, так как они заметно доступнее и при этом дают практически тот же уровень производительности. Это подтолкнуло производителя попробовать сменить TSMC на более доступную компанию, что положительно скажется на ценах.
Samsung готовит к релизу Galaxy S27 Pro…
Линейка смартфонов Samsung Galaxy S27, которая должна выйти в релиз уже в следующем году, может получить …
Motorola Moto G Stylus 2026 оценили в 500 долларов …
Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделью Moto G Stylus (2026), которая основана на 4-на…
Представлен смартфон Vivo Y31d с АКБ на 7200 мАч…
Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Y31d, которая основана на 6-нанометровой…
iPhone 18 получит устаревший дисплей…
Вчера появились слухи о том, что базовый iPhone 18 получит ряд упрощений по сравнению с предыдущим поколе…
Официально: складной HONOR Magic V6 представят в марте …
Компания HONOR официально объявила, что представит складной смартфон Magic V6 в рамках выставки MWC 2026.…
Глобальная версия Xiaomi 17 стоит 1000 евро …
Компания Xiaomi представила глобальную версию флагманского смартфона Xiaomi 17, которая уже вышла в Китае…
Infinix будет выпускать смартфоны на процессорах Qualcomm…
Сегодня компания Infinix официально подтвердила, что смартфоны новой серии Note 60 получат процессоры Qua…
Смартфон Unihertz Titan 2 Elite получит 60-Вт зарядку …
Компания Unihertz раскрыла характеристики смартфона Titan 2 Elite, ключевой особенностью которого являе…
Обзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегментОбзор HUAWEI Nova 14 Pro: профессиональный средний сегмент
Обзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на бортуОбзор Tecno CAMON 40 Pro 5G. Заряженный смартфон в среднем сегменте с ИИ на борту
Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026Лучшие смартфоны и наушники для студентов и школьников к учебному году 2026
Обзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысячОбзор realme P3 Lite. Выбираем смартфон до 10 тысяч
Обзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камеройОбзор Huawei Mate 80 Pro: сбалансированный флагман с топовой камерой
