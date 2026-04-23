Новый флагман Qualcomm будут выпускать на заводах Samsung

Вчера зарубежные СМИ сообщили, что генеральный директор компании Qualcomm Криштиану Амон был замечен в Южной Корее на встрече с руководством Samsung. Главной темой переговоров стало производство процессоров по 2-нм техпроцессу — не исключено, что Qualcomm поручит Samsung выпуск будущих Snapdragon 8 Elite Gen 6. Ещё на выставке CES в январе Амон сообщал, что Qualcomm ведёт переговоры с Samsung по этому вопросу. Судя по новой информации, обсуждения продолжаются и сейчас. Если соглашение состоится, это станет возвращением Qualcomm к услугам Samsung впервые с 2022 года, когда компания перевела выпуск флагманских процессоров на мощности TSMC. По данным источников, Samsung смогла восстановить доверие Qualcomm после решения давних проблем с выходом годных чипов и перегревом, из-за которых американская компания ранее ушла к TSMC.

Дополнительным фактором могли стать и растущие цены TSMC на контрактное производство, что делает сотрудничество с Samsung более привлекательным вариантом для Qualcomm. Всё же если четыре года назад процессоры Qualcomm флагманского уровня продавались за 130 долларов, то теперь их цена составляет уже 280 долларов. Это, естественно, бъёт по спросу — производители смартфонов обращаются к чипам конкурентов, так как они заметно доступнее и при этом дают практически тот же уровень производительности. Это подтолкнуло производителя попробовать сменить TSMC на более доступную компанию, что положительно скажется на ценах.