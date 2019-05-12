Новый флагман Redmi сразу после запуска позволит протестировать Android Q

На днях на конференции для разработчиков I/O 2019 компания Google представила новую версию ОС Android 10 (Android Q). Протестировать ее смогут владельцы более 20 моделей смартфонов. У Xiaomi это Mi Mix 3 5G и Mi 9. Но оказывается, что бета-версию прошивки получит еще один смартфон китайского производителя — новый флагман Redmi.

Президент Xiaomi Лин Бин (Lin Bin) в китайских соцсетях намекнул, что флагман позволит протестировать Android Q сразу после запуска. То есть первые владельцы смогут установить бета-версию новой операционной системы.

Сюй Цзеюн (Xu Jieyun), глава отдела по связям с общественностью Xiaomi, обещает, что анонс флагмана состоится уже скоро, но конкретную дату не называет.