Новый флагман Sony Xperia получит аккумулятор на 4400 мАч

Китайский инсайдер Caybule поделился подробностями о новом флагманском смартфоне компании Sony, который может получить название Xperia 0, Xperia 1.1, Xperia 1.2 или Xperia 2. Одной из особенностей новинки станет аккумулятор ёмкостью 4400 мАч, что особенно сильно впечатляет на фоне батареи Xperia 1 (3300 мАч). Также смартфону прочат дисплей с разрешением 4K, топовый процессор Snapdragon 865 и поддержку сотовых сетей пятого поколения. Официальная презентация устройства ожидается 24 февраля в рамках выставки Mobile World Congress 2020.