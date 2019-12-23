Новый флагман Sony Xperia получит врезанную фронтальную камеру

Сетевые источники поделились подробностями о новом флагманском смартфоне компании Sony, выход которого ожидается в первой половине 2020 года. Судя по недавним патентам, аппарат получит врезанную фронтальную камеру, которая будет расположена в центре дисплея. Для Sony, которая не использовали в своих смартфонах даже привычные вырезы, это большой шаг.

Недавно в базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Sony Xperia 3 с топовым чипсетом Snapdragon 865 и 12 ГБ оперативной памяти, что непривычно много для смартфонов Sony. В качестве операционной системы используется Android 10. В однопоточном тесте Sony Xperia 3 набрал 4261 балл, а в многоядерном – 13422 балла. Главной особенностью смартфона должна стать основная камера с шестью модулями.