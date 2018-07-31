31 июля 2018 года от вице-президента Lenovo Group Чанга Ченга, что вскоре она выпустит в продажу свой новый флагман, который большого количества других идентичных смартфонов.

Он дал обещание, что Lenovo первой выпустит свой аппарат на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855, и с ним тактовая частота превысит отметку в 3 ГГц. Флагман станет поддерживать сеть 5G, разгон которого иногда может превышать 2 Гбит/с. Во смартфон будет встроен экран, занимающий почти все пространство на лицевой части и встроенный в дисплей дактилоскопический модуль.

По части мощности новый аппарат от Lenovo окажется в несколько раз лучше Samsung Galaxy S9 в версии с чипом Snapdragon 845. У него отличная производительность, но новейшая модель изготовлена с использованием 7-нм техпроцесса, за счет которого она окажется на 35% мощнее, ощутимо экономичнее по части энергопотребления, а нагрев окажется совсем слабым, тогда как в Snapdragon 845 используется 10-нм техпроцесс.