Новый флагманский смартфон Moto Z3

2018-08-04, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Moto Z3; [88]
Компания Motorola выпустила модульный смартфон.Новый флагманский смартфон Moto Z3, основой позиционирования которого является поддержка 5G. Правда, обеспечит такую поддержку специальный Moto Mod со встроенной батареей на 2000 мАч и возможностью создания высокоскоростной точки доступа на базе 5G. При всем этом Motorola сохранил базовую аппаратную основу прошлогоднего Moto Z2 Force, приправив ее новым 6” дисплеем Max Vision с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+, что положительно скажется на времени автономной работы от аккумулятора на 3000 мАч (с быстрой зарядкой TurboPower). О стоимости смартфона пока неизвестно.


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