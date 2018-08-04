Компания Motorola выпустила модульный смартфон.Новый флагманский смартфон Moto Z3, основой позиционирования которого является поддержка 5G. Правда, обеспечит такую поддержку специальный Moto Mod со встроенной батареей на 2000 мАч и возможностью создания высокоскоростной точки доступа на базе 5G. При всем этом Motorola сохранил базовую аппаратную основу прошлогоднего Moto Z2 Force, приправив ее новым 6” дисплеем Max Vision с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+, что положительно скажется на времени автономной работы от аккумулятора на 3000 мАч (с быстрой зарядкой TurboPower). О стоимости смартфона пока неизвестно.