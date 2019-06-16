Новый флагманский смартфон Sony Xperia 2

Классического аудиоразъема на 3,5 мм у нового флагмана не будет. Таким образом, пользователям придется прибегать к помощи переходника. Впрочем, можно приобрести беспроводную Bluetooth гарнитуру.На экранной панели нет никаких намеков на вырез, но нижняя и верхняя рамки почти сравнялись по ширине. Судя по изображениям, дисплей будет продолговатым, то есть сохранит формат 21:9. Параметры экрана пока неизвестны, но инсайдер указал размер 6,1 дюйма. Это звучит странно, поскольку модель Xperia 2 была оснащена дисплеем на 6,5 дюйма.О стоимости новинки пока неизвестно.