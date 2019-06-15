Новый флагманский смартфон Xperia 1

Одной из уникальных особенностей Sony Xperia 1 является функция Side Sense, созданная на базе технологии искусственного интеллекта. Она анализирует привычки пользователя и подбирает для него приложения в зависимости от его предпочтений, местоположения, времени и других факторов. Они отображаются в специальном меню, которое вызывается двойным тапом по краю экрана. С её помощью можно также запустить два приложения одновременно в отдельных окнах.Смартфон построен на базе топового на данный момент процессора Qualcomm Snapdragon 855, выполненного по 7-нм техпроцессу, с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Для геймеров предусмотрена специальная утилита Game Enhancer, позволяющая записывать геймплей, блокировать входящие уведомления и настраивать параметры производительности для каждой конкретной игры.Новый Sony Xperia 1 оснастили основной камерой с тремя модулями по 12 Мп с разными объективами для разных сценариев 26-миллиметровый объектив с OIS для обычных фото, 16-миллиметровый широкоугольный объектив для снимков с углом обзора 130° и 52-миллиметровый телеобъектив с OIS для портретных фото с двукратным оптическим зумом. В смартфоне впервые в мире появились автофокусировка по глазам и технология отслеживания автофокусировки и автоэкспозиции со скоростью до 10 кадров в секунду. Среди других особенностей камеры Xperia 1 стоит отметить новую технологию обработки изображений BIONZ X с применением решений Sony для камер Alpha и функцию шумоподавления при сохранении снимков в формате RAW.Стоимость новинки составит 79900 тысяч рублей.