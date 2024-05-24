Новый iPad Air почти невозможно отремонтировать

Компания Apple впервые представила 13-дюймовый iPad Air, да ещё и с чипом M2, что привело к множеству изменений в расположении внутренних компонентов планшета. Например, специалисты отметили, что в отличие от iPad Pro на чипе M4, этот планшет оказался значительно сложнее в разборке для дальнейшего ремонта. Исследование компании iFixit показывает, что в 13-дюймовом iPad Air на M2 изменено расположение динамиков, а снятие дисплея устройства оказалось чрезвычайно сложной задачей даже после размягчения клея с помощью фена для нагрева. Специалист iFixit с огромным трудом смог открыть устройство и обнаружил две прямоугольные батареи, которые физически больше, чем в iPad Pro на M4. С помощью специальных язычков двухсекционная батарея iPad Air на M2 может быть удалена из корпуса, но и здесь возникли некоторые сложности.

Например, доступ к вытяжным язычкам между частью батареи и материнской платой M2 слишком ограниченный, так что самостоятельно заменить компонент будет чрезвычайно тяжело. Кроме того, в типичном для Apple стиле, здесь используется огромное количество разъёмов и винтов, которые нужно снять при помощи специальных инструментов, но, к счастью, батарею можно отделить, не затрагивая материнскую плату. В результате, учитывая трудности при снятии дисплея и батареи, компания iFixit оценила ремонтопригодность планшета на 3 из 10 баллов. Это достаточно низкая оценка, которая говорит о том, что планшет лучше не ломать — ремонт будет дорогим и трудным.
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