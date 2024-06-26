Новый iPhone 16 получит невероятно мощный чип

Мобильный процессор M4, установленный в последних моделях iPad Pro с диагональю 11 и 13 дюймов, в настоящее время является самым мощным и эффективным чипом компании Apple. Кроме того, технологический гигант утверждает, что этот чип оснащён самым производительным нейропроцессором Neural Engine, работающим на скорости 38 триллионов операций в секунду. Исходя из этого утверждения, Apple заявляет, что M4 быстрее любого NPU, установленного в современных портативных или десктопных компьютерах. Но с релизом мобильного процессора A18, который будет использоваться в iPhone 16, это может поменяться.

Ожидается, что новые процессоры A18 и A18 Pro будут массово производиться по 3-нм техпроцессу компании TSMC, и хотя многие специалисты уверены, что технология позволит повысить производительность на ватт энергии, на самом деле именно производительность Neural Engine в конечном итоге определит то, насколько смартфон будет эффективно справляться с технологиями на базе искусственного интеллекта. Инсайдеры даже предполагают, что A18 будет мощнее M4 в этом конкретном аспекте, что на самом деле является интересным заявлением. Ведь если у процессора будет действительно более высокая производительность в области ИИ, что многие задачи он сможет решить локально на смартфоне без передачи данных в облако. При этом стоит понимать, что сильно спешить с апгрейдом NPU компания тоже не будет — в этом нет смысла, пока ИИ компании почти ничего не умеет.
Redmi представила смартфон Turbo 3…
Сегодня компания Redmi официально объявила о запуске своего первого смартфона в своей новой линейке Turbo…
Смартфон Vivo V40 показали на рендерах …
В сети появились качественные изображения смартфона Vivo V40, который еще не был представлен официально. …
Samsung Galaxy Z Fold 6 выйдет в июне текущего года…
Если верить надёжным инсайдерам, компания Samsung готовится представить серию смартфонов Galaxy Z Fold 6 …
Samsung представила смартфон Galaxy M35…
Сегодня компания Samsung официально представила смартфон Galaxy M35 — он уже доступен для приобретения, н…
OnePlus представила доступный смартфон Nord CE4 Lite…
Сегодня оказалось, что новый смартфон OnePlus Nord CE4 Lite перенял некоторые функции от куда более дорог…
TECNO сообщила о старте продаж POVA 6 и POVA 6 Neo…
Сегодня бренд TECNO официально сообщил о старте продаж сразу двух смартфонов нового поколения POVA на тер…
Официально: OnePlus 12 Glacial White выйдет в июне…
Компания OnePlus объявила, что 6 июня в Индии будет представлена лимитированная версия смартфона OnePlus …
POCO M6 будет стоить 130 долларов …
Компания Xiaomi раскрыла цены на смартфон POCO M6, который будет официально представлен уже 11 июня. Итак…
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90Смартфон с 200 Мп камерой. Обзор HONOR 90
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
Главный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 UltraГлавный фотофлагман этого года. Обзор HUAWEI Pura 70 Ultra
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor