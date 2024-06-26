Новый iPhone 16 получит невероятно мощный чип

Мобильный процессор M4, установленный в последних моделях iPad Pro с диагональю 11 и 13 дюймов, в настоящее время является самым мощным и эффективным чипом компании Apple. Кроме того, технологический гигант утверждает, что этот чип оснащён самым производительным нейропроцессором Neural Engine, работающим на скорости 38 триллионов операций в секунду. Исходя из этого утверждения, Apple заявляет, что M4 быстрее любого NPU, установленного в современных портативных или десктопных компьютерах. Но с релизом мобильного процессора A18, который будет использоваться в iPhone 16, это может поменяться.

Ожидается, что новые процессоры A18 и A18 Pro будут массово производиться по 3-нм техпроцессу компании TSMC, и хотя многие специалисты уверены, что технология позволит повысить производительность на ватт энергии, на самом деле именно производительность Neural Engine в конечном итоге определит то, насколько смартфон будет эффективно справляться с технологиями на базе искусственного интеллекта. Инсайдеры даже предполагают, что A18 будет мощнее M4 в этом конкретном аспекте, что на самом деле является интересным заявлением. Ведь если у процессора будет действительно более высокая производительность в области ИИ, что многие задачи он сможет решить локально на смартфоне без передачи данных в облако. При этом стоит понимать, что сильно спешить с апгрейдом NPU компания тоже не будет — в этом нет смысла, пока ИИ компании почти ничего не умеет.