Новый iPhone SE получит всего 3 ГБ ОЗУ

Известный аналитик Минг-Чи Куо поделился подробностями о новом поколении смартфона iPhone SE, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат выйдет в первой половине следующего года вместе с умными часами Apple Watch 8, Apple Watch SE и защищённой версией смарт-часов. Новому iPhone SE приписывают 4,7-дюймовый дисплей, всего 3 ГБ оперативной памяти, дизайн iPhone 8, поддержку сотовых сетей пятого поколения и производительную однокристальную систему. По мнению аналитиков, в следующем году американский производитель сможет реализовать 25-30 миллионов iPhone SE третьего поколения.