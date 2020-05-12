Новый iPhone SE заряжается очень медленно

В сети появились подробности об одном довольно важном компоненте недавно представленного смартфона iPhone SE (2020). Как известно, аппарат имеет поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт, однако в комплекте со смартфоном идет старая зарядка на 5 Вт. Как выяснилось, на полную зарядку аккумулятора ёмкостью 1821 мАч уходит два с половиной часа. Покупка более быстрого адаптера питания спасет ситуацию лишь отчасти – смартфон полностью зарядится на полчаса быстрее. Чуть лучше обстоят дела с зарядкой в первые полчаса – 55% заряда против 28% с комплектным зарядным устройством. Так или иначе, но на фоне конкурентов новый iPhone SE будет заряжаться очень медленно.