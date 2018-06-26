Новый iPhone будет стоить 699 долларов

Авторитетный аналитик Morgan Stanley Кэти Хаберти поделилась своими соображениями о ценовой политике Apple по отношению к новым iPhone 2018 года. По словам Хаберти, старшая модель iPhone X Plus будет продаваться по цене от 999 долларов. Что до iPhone X второго поколения, то за него придется выложить 799 долларов за версию с минимальным объемом памяти. Младшая модели с ЖК-экраном будет оценена в 699-769 долларов. Получается, что средняя цена iPhone в 2019 финансовом году будет на 2% выше по сравнению с прошлым годом. Впрочем аналитик не исключает, что подорожание получится более стремительным и цены на новые iPhone стартуют от 1099, 999 и 799 долларов соответственно.