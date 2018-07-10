Новый iPhone показали на фото

Достаточно часто компании-производители аксессуаров для смартфонов сливают в сеть какие-то скриншоты или новости о продуктах, которые еще не анонсировали официально. В этот раз компания Ghostek показала новый iPhone, который вскоре покажут на презентации компании Apple в сентябре этого года. На фотографиях четко видно, что смартфон получил вставку в верхней части экрана, но диагональ дисплея здесь не отличается от оригинала iPhone X. И мы бы уже подумали, что это старый флагман, но на тыльной стороне расположена всего одна камера, а не система камер, как в уже представленном устройстве. Будем ждать устройство в самое ближайшее время, все же до конца месяца осталось совсем немного времени. Да и производитель явно планирует запустить бюджетную версию iPhone, которая должна нам понравится.