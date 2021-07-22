Новый iPhone получит 1 ТБ встроенной памяти

Совсем скоро компания Apple планирует представить миру iPhone нового поколения, который будет оборудован более продвинутым дисплеем с различными преимуществами и особенностями. И хотя в интернете предостаточно различных слухов о том, какие именно особенности предоставит данный флагман, сейчас аналитики из Америки опубликовали новую статью, в которой они сообщают, что будущий флагман будет оборудован внушительным объемом встроенной памяти. По их словам, в топовой комплектации смартфон получит целый 1 ТБ встроенной памяти, чего должно быть предостаточно для большинства пользователей, которые хотят снимать фотографии, видео и прочий развлекательный контент. Стоит сразу отметить, что сам производитель пока что никакой официальной информации не предоставлял, так что это информация исключительно от неофициальных источников.

Нужно понимать, что для современного смартфона 1 терабайта памяти действительно достаточно много, но нужно понимать, что новый флагман умеет снимать в разрешении 8К, а значит у него достаточно быстро расходуется память при длительном записывание видео в высоком разрешении. Более того, современные фотографии тоже занимают приличный объем памяти, не говоря уже об играх, приложениях и прочем контенте. И в компании Apple, видимо, решили предоставить потенциальному покупателю возможность не переживать о доступном пространстве на своём устройстве. Вот только стоит такой смартфон, вероятно, весьма внушительных денег.