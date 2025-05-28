Новый iPhone получит камеру на 200 Мп

Некоторые китайские бренды тоже начали делать ставку на 200-мегапиксельные перископные телеобъективы — особенно в последние месяцы. Источник данной утечки предполагает, что Apple тестирует именно основной модуль на 200 Мп, хотя и отмечает, что на 100% в этом не уверен. Но, конечно, это было бы знаковым событием для производителя, потому что на данный момент гигант из Купертино сильно отстаёт от ближайших конкурентов, что не позволяет компании лидировать в области фотографии. А многие пользователи только ради этого смартфоны флагманского уровня и покупают — ведь со всем остальным прекрасно справляются и устройства среднего класса. Так что будем следить за ситуацией и ждать больше новостей по этому вопросу в обозримом будущем.