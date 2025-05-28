Новый iPhone получит камеру на 200 Мп

Компания Apple традиционно не спешит внедрять новые технологии, предпочитая дожидаться момента, когда они, по её мнению, становятся действительно пригодными для массового использования. Похоже, именно такого статуса, наконец, достигли 200-мегапиксельные камеры — по слухам, Apple начала тестировать датчик с таким разрешением. Стоит сразу сказать, что на данный момент подробностей практически нет — неизвестно, о каком именно сенсоре идёт речь, какая модель iPhone получит его и будет ли он использоваться в основной камере или, скажем, в телеобъективе. При этом среди конкурентов Apple именно компания Samsung активнее других использует 200 Мп — например, в основной камере моделей Ultra и нового Galaxy S25 Edge.

Некоторые китайские бренды тоже начали делать ставку на 200-мегапиксельные перископные телеобъективы — особенно в последние месяцы. Источник данной утечки предполагает, что Apple тестирует именно основной модуль на 200 Мп, хотя и отмечает, что на 100% в этом не уверен. Но, конечно, это было бы знаковым событием для производителя, потому что на данный момент гигант из Купертино сильно отстаёт от ближайших конкурентов, что не позволяет компании лидировать в области фотографии. А многие пользователи только ради этого смартфоны флагманского уровня и покупают — ведь со всем остальным прекрасно справляются и устройства среднего класса. Так что будем следить за ситуацией и ждать больше новостей по этому вопросу в обозримом будущем.