Новый iQOO Z Turbo получит процессор Snapdragon 8s Gen3

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о следующем смартфоне из линейки iQOO Z Turbo. Пока еще безымянной модели приписывают наличие плоского дисплея с разрешением 1,5K, батареи ёмкостью как минимум 6400 мАч и 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8s Gen3 с максимальной частотой 3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 735 (1100 МГц).

Напомним, что в сентябре был выпущен смартфон iQOO Z9 Turbo+, который при цене от 310 долларов может похвастаться производительной платформой MediaTek Dimensity 9300+, фирменным игровым чипом iQOO Q1, оперативной памятью LPDDR5x, флеш-памятью UFS 4.0, 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 4500 нит и частотой обновления 144 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony LYT-600 и OIS) и 8 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, АКБ ёмкостью 6400 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт и корпусом толщиной 7,98 мм.
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