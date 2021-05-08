Новый игровой смартфон Redmi K40 будет стоить всего $240

Китайские источники сообщают о том, что компания Xiaomi готовит новый игровой смартфон под брендом Redmi, который окажется дешевле Redmi K40 Game Enhanced Edition. Последний уже стал бестселлером, что неудивительно при цене в 310 долларов. Однако новинка будет стоить и вовсе 240 долларов, сохранив почти все характеристики Redmi K40 Game Enhanced Edition. Главным отличием станет платформа – место MediaTek Dimensity 1200 займет Dimensity 1100. Батарея ёмкостью 5000 мАч, проводная зарядка на 67 Вт, основная камера на 64 Мп и 120-Гц OLED-дисплей с разрешением Full HD+ останутся прежними.