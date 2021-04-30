Новый игровой смартфон Redmi получит MIUI 12.5

Индийское подразделение компании Redmi поделилось тизером нового игрового смартфона. Аппарат получит предустановленную фирменную оболочку MIUI 12.5, некий «суперэкран» (очевидно, Super AMOLED), поддержку Hi-Res Audio, а также основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп. Многие инсайдеры уверены, что речь идет о переименованном Redmi Note 10S. Этот смартфон оснащается 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G95, тыльной квадрокамерой с главным датчиком на 64 Мп, модулем NFC, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.