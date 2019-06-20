Новый компактный ноутбук NB245 Pro

Толщина Irbis NB245 Pro составляет всего 14,5 мм, а вес — 1,5 кг. Корпус ноутбука выполнен из комбинации пластика и металла. Из разъёмов в нём предусмотрены два полноразмерных USB, mini-HDMI, слот для карт памяти и аудиоразъём.Ноутбук оборудован сканером отпечатков пальцев с поддержкой функции Windows Hello. Авторизация пользователя и вход в устройство осуществляется менее чем за две секунды без необходимости каждый раз вводить пароль при перезагрузке или разблокировке компьютера.Приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Windows 10 позволяет пользователям работать с любых устройств: с компьютера, планшета, ноутбука или гаджетов «2 в 1». С его помощью корпоративные клиенты «Сбербанка» могут совершать платежи и читать push-уведомления об их исполнении, выставлять счета, скачивать выписки и отправлять их в мессенджерах или через почту, работать с зарплатным проектом, открывать депозиты, работать с бизнес-картами и кредитами компании.Irbis NB245 Pro получил 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD и тонкими рамками. Ноутбук построен на базе двухъядерного процессора Intel Celeron N3350 с тактовой частотой 2,4 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а встроенного накопителя — 32 ГБ. Наличие слота м.2 дает возможность установить дополнительный SSD-диск.Стоимость новинки составит 19800 тысяч рублей.