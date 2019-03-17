Новый компактный ноутбук VivoBook 14

В максимальную комплектацию VivoBook 14 входят процессор Intel Core i7 восьмого поколения, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ. Двухдиапазонный модуль Wi-Fi стандарта 802.11ac обеспечивает высокую скорость интернет-соединения. Встроенный сканер отпечатков пальцев и поддержка функции Windows Hello позволяют входить в систему быстро и безопасно без ввода пароля каждый раз. Клавиши стандартного размера с ходом 1,4 мм имеют встроенную подсветку, позволяя работать даже в темноте.Ширина рамки вокруг экрана в самом узком месте составляет всего 4,1 мм. При этом веб-камера расположена на привычном месте в верхней части крышки. Дисплей с разрешением Full HD (1920x1080) и соотношением сторон 16:9 имеет широкие углы обзора и антибликовое покрытие. Технология ASUS Tru2Life преображает каждый пиксель в кадре, а интеллектуальные алгоритмы улучшают контрастность изображения на 150%, повышая его четкость. Устройство оснастили хорошим аккумулятором на 72 Вт·ч, обеспечивающим до 24 часов автономной работы вдали от розетки. Фирменная технология ASUS Battery Health Charging защищает батарею от избыточной зарядки, продлевая срок службы и предупреждая возможные повреждения. Ноутбук подвергли ряду суровых испытаний на соответствие военному стандарту армии США MIL-STD 810G, включая работу в горах, в условиях высокой влажности и температуры, что свидетельствует о его надёжности и долговечности.VivoBook 14 выполнен в металлическом корпусе, доступном в двух вариантах оформления: классическом серебристо-голубом и пудрово-розовом. При толщине 16,5 мм вес ноутбука составляет всего 1,3 кг. Тонкие рамки экрана NanoEdge позволили уменьшить габариты в сравнении с предыдущей моделью, так что носить устройство с собой стало ещё удобнее.О стоимости ноутбука пока неизвестно.