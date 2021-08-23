Новый корпус SilverStone ALTA G1M выпущен в черном и белом варианте

SilverStone представила новый корпус ALTA G1M с вертикальной ориентацией. Модель имеет две цветовые расцветки: черный и белый.

Корпус предлагает разные вариации по сборке системы. ALTA G1M поддерживает установку радиаторов 120/240/360 мм. Новинка совместима с блоками питания SFX/SFX-L форм-фактора, материнских плат Micro-ATX и Mini-ITX, видеокарты длиной до 355 мм, кулеров высотой до 159 мм. Универсальный кронштейн позволяет расположить в корпусе до двух 3,5-дюймовых дисков или четырех 2,5-дюймовых SSD-накопителей.

Пылевые фильтры предотвращают попадание в корпус пыли. Вентиляционные отверстия в свою очередь обеспечивают корпус достаточным количеством воздуха. Панель ввода-вывода включает два порта USB 3.0 и один порт USB Type-C.

Цена за черную модель составляет 115 долларов, а белая стоит 125 долларов.