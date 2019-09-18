Новый легкий бизнес-ноутбук - HP Elite Dragonfly

2019-09-18, Автор - Anna; Продукт - HP Elite Dragonfly; [19]
HP поставила перед своими инженерами задачу создать мощный, легкий, долговечный ноутбук для бизнеса без компромиссов, отвечающий требованиям качества бизнес-ноутбуков класса Elitebook.

Конечным результатом является транформер Elite Dragonfly весом менее 1 кг, который может похвастаться 360-градусным шарниром, сделанный из темно-синего магниевого сплава и переработанного пластика. Ноутбук оснастили 13-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD или 4K, процессором серии Intel vPro, до 16 ГБ оперативной памяти, SSD - до 2 ТБ, сертификацией на прочность по "военному" стандарту MIL-STD 810G, сканером отпечатков пальцев, закрывающаяся шторкой веб-камерой, двумя портами USB-C с поддержкой протокола Thunderbolt 3, одним традиционным USB-A и даже полноразмерным HDMI.

Также есть длительное время автономной работы до 16,5 часов или 24,5 часов - 2 конфигурации аккумулятора, технология быстрой зарядки и Wi-Fi 6 + 4x4 LTE. HP Elite Dragonfly будет доступен 25 октября от $ 1599.

Комментарии и отзывы HP Elite Dragonfly
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