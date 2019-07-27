Новый монитор Acer Nitro

Acer выпустит новый монитор VG240Y P. Это 23,8-дюймовый монитор с частотой обновления 144 Гц. Панель имеет тип ips, а разрешение составляет 1920 x 1080 пикселей. Экран Acer предлагает поддержку адаптивной синхронизации через AMD FreeSync. Ips-панель, используемая Acer, имеет время отклика 1 мс. Однако это время отклика движущегося изображения (MPRT), которое иногда дает искаженное изображение посредством уменьшения размытия. Указан коэффициент контрастности 1000: 1 и яркость 250 кандел на квадратный метр. Разъемы DisplayPort и два HDMI.