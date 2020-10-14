Новый монитор Dell U2421E обладает узкими рамками и кучей портов

Новый 24-дюймовый монитор Dell UltraSharp U2421E разработан с учетом повышенного комфорта в течение долгих часов сидения перед компьютером и просмотра рабочих документов. Его функция ComfortView Plus - это постоянно включенный встроенный экран с низким уровнем синего света, который снижает вредное излучение. Монитор получил сертификат TÜV Rheinland для аппаратных решений с низким уровнем синего света и отсутствием мерцания.

Новинка обеспечивает 16:10 соотношение разрешения WUXGA от 1,920х1200 пикселей при частоте обновления 60 Гц. Время отклика дисплея составляет 8 мс в обычном режиме и 5 мс в быстром режиме. Панель IPS обеспечивает согласованные и точные цветовые оттенки с охватом sRGB 99% и углами обзора 178 градусов по вертикали и горизонтали.

Изюминкой является возможности подключения, поскольку он предлагает подключение по USB-C. В результате монитор можно использовать как своего рода USB-концентратор. Есть 1 порт USB Type-C, DisplayPort (HDCP 1.4), HDMI (HDCP 1.4), нисходящий порт USB Type-C (15 Вт), USB 3.2 Gen1 (5 Гбит / с), DisplayPort (выход) с MST, 2 порта SuperSpeed ​​USB 5 Гбит / с (USB 3.2 Gen1), 1 x SuperSpeed ​​USB 5 Гбит / с (USB 3.2 Gen1) с возможностью зарядки BC1.2 при 2 А, аналоговый линейный аудиовыход 2.0 (разъем 3,5 мм) и 1 х RJ45.

Dell U2421E способен заряжать ноутбуки и обеспечивать мощность до 90 Вт. Вы также можете последовательно подключить до трех мониторов с помощью разъема DisplayPort Out.