Новый недорогой смартфон OPPO с поддержкой сетей пятого поколения

В базе данных китайского регулятора TENAA засветился новый доступный смартфон с поддержкой сетей пятого поколения компании OPPO, который получил кодовое название PCLM50. Анонсировать аппарат должны уже скоро. Новинка характеризуется 6,4-дюймовым AMOLED дисплеем (2400:1080 точек), подэкранным дактилоскопом, чипсетом Snapdragon 765G 5G, 8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ встроенной памяти, квадрокамерой с модулями на 48, 8, 2 и 2 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, батареей на 4000 мАч, OC Android 10 с оболочкой ColorOS7.