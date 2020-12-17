Новый нетбук One Netbook получит поддержку Wi-Fi 6

Команда One Netbook объявила о скором выходе нового мини-ноутбука, раскрыв некоторые из его особенностей. Итак, аппарат получит 10,1-дюймовый дисплей (предыдущие ноутбуки имели диагональ 7-8,4 дюйма) с узкими рамками и поддержкой сенсорного ввода, аппаратную платформу Intel Tiger Lake с чипом Core 11-го поколения (например, четырехъядерный восьмипоточный Core i7-1160G7 с тактовой частотой до 4,4 ГГц и графикой Intel Iris Xe, твердотельным накопителем PCIe 3.0 x4 NVMe в модуле типоразмера М.2 2280, а также поддержку Wi-Fi 6 или 802.11ax. Официальная презентация ноутбука ожидается в начале следующего года.