Новый ноутбук ASUS Chromebook Flip CX5

Asus представила свой последний Chromebook на выставке Consumer Electronics Show 2022 — ASUS Chromebook Flip CX5.

Для максимальной производительности ASUS Chromebook Flip CX5 оснащен процессором Intel Core i7 12-го поколения, графическим адаптером Intel Iris Xe и 16 ГБ памяти, а также двухдиапазонным модулем Intel WiFi 6E (802.11ax) — включая новый диапазон 6 ГГц для высокой производительности, стабильного сигнала и сверхвысокой скорости — а ASUS WiFi Master для Chrome OS обеспечивает превосходное подключение. Рабочие процессы и уроки в облаке можно дополнительно оптимизировать и настроить с помощью доступных версий Chrome Enterprise, Chrome Education Upgrade и платформы Intel vPro®. Инновационная аудиосистема, сертифицированная Harman Kardon, обеспечивает превосходный звук, соответствующий потрясающим визуальным эффектам, и оснащена четырьмя встроенными высококачественными динамиками с очень большими резонансными камерами, обеспечивающими высокое качество звука наравне с ноутбуками гораздо большего размера. Для улучшения видеоконференций и фотосъемки веб-камера FHD обеспечивает высокое качество изображения и может быть легко скрыта за выдвижной крышкой для обеспечения конфиденциальности, когда она не используется. Благодаря высокой производительности, возможностям подключения, изображениям и звуку ASUS Chromebook Flip CX5 обеспечивает невероятные возможности работы и развлечений в облаке.