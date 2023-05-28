Новый ноутбук Acer Swift Edge оценен в 1300 долларов

Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Swift Edge (SFE16-43), которая может похвастаться легкостью и отличной производительностью. Новинку оснастили чипами AMD Ryzen 7040U, в числе которых модели с мощной интегрированной графикой Radeon 780M, 16-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3200:2000 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 500 кд/м2, корпусом из магниевого сплава толщиной 13 мм, массой 1,23 кг, 32 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, твердотельным накопителем вместимостью до 2 ТБ, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 7, веб-камерой с разрешением 1440p, двумя интерфейсами USB 3.2, двумя портами USB4, разъемом HDMI 2.1, слотом для карты памяти microSD и адаптером питания мощностью 65 Вт. Ноутбук станет доступен для покупки в июле по цене от 1300 долларов.

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