Новый ноутбук Apple MacBook Pro не получил поддержку Wi-Fi 6

Вчера компания Apple представила 16-дюймовый профессиональный ноутбук MacBook Pro, который, как выяснилось сегодня, не получил поддержку стандарта Wi-Fi 6. При этом поддержку новейшего стандарта беспроводной передачи данных имеет текущее поколение смартфонов iPhone. Довольно странное решение, учитывая профессиональную направленность и цену ноутбука, который приобретается на долгое время.

Напомним, что новинка также характеризуется экраном с разрешением 3072:1920 пикселей и заводской калибровкой, новой клавиатурой Magic Keyboard, физической кнопкой Escape, панелью Touch Bar и датчиком Touch ID, улучшенной системой охлаждения, процессорами Intel Core 9-го поколения, дискретной видеокартой AMD Radeon Pro 5300M или 5500M с 8 ГБ памяти GDDR6, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4 RAM, твердотельным накопителем от 512 ГБ до 8 ТБ, аккумулятором на 100 Втч и аудиосистемой Hi-Fi с шестью динамиками.