Новый ноутбук Asus Vivobook 15 OLED

Сегодня компания Asus анонсировала новый ноутбук - VivoBook 15 OLED. Он был доступен в нескольких конфигурациях на базе процессоров Intel Core i3, Core i5, Core i7 или AMD Ryzen 5. Он оснащен до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и до 512 ГБ M.2 NVMe SSD или 1 ТБ жесткого диска SATA для встроенного хранилища. Asus Vivobook 15 OLED оснащен 15,6-дюймовым дисплеем Full-HD с соотношением сторон 16: 9. В настоящее время ноутбук работает под управлением Windows 10, и его можно будет обновить до Windows 11.

Вариант Vivobook 15 Core i3 будет доступен для покупки на Flipkart и Amazon, а вариант Core i5 + 16 ГБ ОЗУ и вариант с питанием от AMD будут доступны только на Flipkart. Вариант Vivobook 15 Core i7 будет доступен на Amazon и в ведущих розничных розничных магазинах, а вариант Core i5 + 8 ГБ ОЗУ будет доступен только в офлайн-магазинах - эксклюзивных магазинах Asus, магазинах ROG, Croma, Vijay Sales и Reliance Digital. Ноутбук будет предлагаться в цветовых вариантах Hearty Gold, Indie Black и Transparent Silver.

Комментарии и отзывы Asus Vivobook 15 OLED
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