Новый ноутбук Dell XPS 13 получил дисплей InfinityEdge

Компания Dell объявила о скором старте продаж ноутбука XPS 13 нового поколения, который может похвастаться мощным железом. Новинку оснастили шестиядерным процессором Intel Core i7-10710U с тактовой частотой до 4,6 ГГц, 13,3-дюймовым дисплеем с узкими рамками и разрешением Full HD или 4K Ultra HD на выбор, до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным модулем PCIe 3.0 x4 SSD до 2 ТБ, слотом для карты microSD, адаптерами Killer AX1650 (2x2) Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, стереодинамиками, двумя портами Thunderbolt 3, 3,5-мм разъемом, а также веб-камерой. Габариты ноутбука равны 302:199:7,8–11,6 мм, а масса – 1,16 кг. Цена новинки составляет от 900 долларов.