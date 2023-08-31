Новый ноутбук HP Pavilion Plus 16 оценили от $1000

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Pavilion Plus 16, которая основана на процессорах Intel Core 13-го поколения. Новинку оснастили 16-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 400 нит и 100% охватом цветовой палитры, корпусом массой 1,9 кг и толщиной 1,98 см, 12-ядерным чипом Core i5-13500H или 14-ядерным i7-13700H, 16 ГБ ОЗУLPDDR5X-5200, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 в некоторых конфигурациях, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, 5-Мп веб-камерой, стереодинамиками с настройкой от Bang & Olufsen, батареей ёмкостью 68 Втч, поддержкой 135-Вт зарядки, двумя разъемами USB-A, двумя интерфейсами USB-C, один из которых с поддержкой Thunderbolt 4, USB-C Power Delivery и DisplayPort, а также портом HDMI 2.1. Ноутбук станет доступен для покупки в октябре по цене от 1000 долларов.