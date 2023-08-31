Новый ноутбук HP Pavilion Plus 16 оценили от $1000

Компания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделью Pavilion Plus 16, которая основана на процессорах Intel Core 13-го поколения. Новинку оснастили 16-дюймовым IPS-дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 400 нит и 100% охватом цветовой палитры, корпусом массой 1,9 кг и толщиной 1,98 см, 12-ядерным чипом Core i5-13500H или 14-ядерным i7-13700H, 16 ГБ ОЗУLPDDR5X-5200, твердотельным накопителем PCIe 4.0 вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти GDDR6 в некоторых конфигурациях, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, 5-Мп веб-камерой, стереодинамиками с настройкой от Bang & Olufsen, батареей ёмкостью 68 Втч, поддержкой 135-Вт зарядки, двумя разъемами USB-A, двумя интерфейсами USB-C, один из которых с поддержкой Thunderbolt 4, USB-C Power Delivery и DisplayPort, а также портом HDMI 2.1. Ноутбук станет доступен для покупки в октябре по цене от 1000 долларов.

Представлен ноутбук Lenovo Xiaoxin Pro Ultrabook 2023 Ryzen …
Компания Lenovo представила ноутбук Xiaoxin Pro Ultrabook 2023 Ryzen Edition, который станет доступен для…
Lenovo Yoga Air 14s 2023 получит OLED-экран 3K 90 Гц…
Сетевые инсайдеры раскрыли характеристики ноутбука Lenovo Yoga Air 14s, который еще не был представлен оф…
Lenovo ThinkPad T16 2023 Ryzen Edition получил 4K-экран …
Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков новым поколением модели ThinkPad T16, которая основана на…
Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюйм…
За последние годы, совершенно  явно, произошел сильный скачок в разработке игровых ноутбуков, и теперь их…
Apple выпустит новые ноутбуки в октябре текущего года…
Как ранее сообщали инсайдеры, компания Apple планирует организовать специальное мероприятие для анонса iP…
Ноутбук JioBook 2 с 4G-модемом оценен в 200 долларов …
Индийский производитель Reliance Jio пополнил ассортимент очень бюджетных ноутбуков вторым поколением Jio…
Представлен игровой ноутбук Colorful Hidden Star P16…
Сетевые источники сообщают о выходе геймерского ноутбука Colorful Hidden Star P16, который оценен в Китае…
Apple превратила свои ноутбуки в игровые решения…
На презентации WWDC 23 анонс релиза определённых игр на Mac было далеко не главным событием шоу, хотя App…
Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080Обзор Predator Triton 500 SE (PT516-51s-953W). Игровой ноутбук с Core i9-11900H и RTX 3080
Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3Обзор Thunderobot 911 Plus X. Игровой ноутбук на 17,3" с 3050 Ti за вменяемый ценник
Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060Обзор THUNDEROBOT 911 PLUS G3 PRO. Привлекательный 17.3-дюймовый игровой ноутбук с RTX 4060
Обзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 ГцОбзор Huawei MateBook 14s 2023. Ноутбук бизнес-класса с экраном на 120 Гц
Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4Обзор HIPER Dzen YB97KDOK. Недорогой ноутбук для повседневных задач на Core i3-1115G4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor