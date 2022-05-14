Новый ноутбук Honor MagicBook 14 с автономностью до 20 часов

Компания Honor опубликовала новые подробности о грядущем ноутбуке Honor MagicBook 14 2022 года. На этот раз сообщается, что максимальная автономность устройства составит 20 часов. И это достижимо благодаря технологии OS Turbo. Как это работает, неясно, но компания говорит о снижении энергопотребления на 2X процентов при той же производительности.

Официальных подробностей об аппаратной платформе нет, но по некоторым данным известно, что в MagicBook 14 2022 используются процессоры Intel Core 12-го поколения серий Core i5 и Core i7, а также дискретные 3D-ускорители GeForce MX550 и RTX 2050. Официальная премьера новинки ожидается 16 мая, тогда и станут известны все подробности.