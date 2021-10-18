Новый ноутбук Huawei MateBook X 2021 с Windows 11…

Другие функции ноутбука с Windows 11 включают поддержку датчика отпечатков пальцев для подключения через Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6, а также мощность, обеспечиваемую аккумуляторной батареей 42 Вт / ч, а также 2 порта USB-C вместе со скрытой веб-камерой под дисплеем, которая включается только при необходимости и может быть снова скрыта, когда она не нужна. MateBook X 2021 имеет соотношение экрана к корпусу 90% и оснащен 13-дюймовым LTPS дисплеем с поддержкой 10-точечного мультитач-ввода, предлагающим пользователям разрешение 3000 x 2000 пикселей.