Новый ноутбук Huawei получит процессор Ryzen 7 4800H

Ни для кого не секрет, что компания Huawei активно оснащает свои ноутбуки процессорами от AMD, а недавний дебют чипов Ryzen 4000 позволяет надеяться на грядущие новинки с этими процессорами. Один из авторитетных инсайдеров поделился информацией об одном из таких ноутбуков. По его словам, лэптоп получит APU Ryzen 7 4800H, 16 ГБ оперативной памяти и SSD Western Digital PC SN720 вместимостью 512 ГБ. Дискретной видеокарты в ноутбуке не будет, поскольку восьмиядерный Ryzen 7 4800H с частотами 2,9-4,2 ГГц может похвастаться не только поддержкой SMT, но и довольно быстрым GPU Vega 7. Цена и дата начала продаж устройства пока не сообщаются.