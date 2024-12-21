Новый ноутбук Lenovo YOGA показали на фото

Сетевой информатор WalkingCat поделился фотографиями нового ноутбука Lenovo YOGA, который будет представлен на грядущей январской выставке CES 2025. Если верить источнику, ноутбук будет основана на процессорах серии Intel Core Ultra 200V.

Напомним, что недавно Lenovo выпустила новую версию ноутбука YOGA Air 14s, которая получила 10-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-64-100) c максимальной частотой 3,4 ГГц. Новинка также характеризуется 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8448, SSD-накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2944:1840 пикселей, частотой обновления 90 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB и DCI-P3, пиковой яркостью 1000 нит, АКБ ёмкостью 70 Втч и алюминиевым корпусом толщиной 12,9 мм.