Новый ноутбук Lenovo YOGA показали на фото

Напомним, что недавно Lenovo выпустила новую версию ноутбука YOGA Air 14s, которая получила 10-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon X Plus (X1P-64-100) c максимальной частотой 3,4 ГГц. Новинка также характеризуется 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8448, SSD-накопителем PCIe 4.0 вместимостью 1 ТБ, 14,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2944:1840 пикселей, частотой обновления 90 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB и DCI-P3, пиковой яркостью 1000 нит, АКБ ёмкостью 70 Втч и алюминиевым корпусом толщиной 12,9 мм.