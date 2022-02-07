Новый ноутбук MSI Next-Gen Summit E16 Flip EVO сочетает процессор Alder Lake Intel Core i7-12700H с графическим процессором Arc A370M

MSI представила новый ноутбук MSI Next-Gen Summit E16 Flip EVO. Ноутбук оснащен 14 ядерным мобильным процессором Intel Core i7-12700H. Он имеет тактовую частоту до 4,70 ГГц и максимальный TDP 115 Вт. Этот ЦП в настоящее время является одним из самых быстрых мобильных чипов на рынке. За графическую часть отвечает дискретный графический процессор Arc A370M. Графический процессор будет иметь 128 EU для Arc A370M и 32 EU для iGPU UHD 770 на базе процессора Core i7-12700H. dGPU также имеет 4 ГБ памяти GDDR6 и работает через 128-битный интерфейс шины. С точки зрения производительности, ожидается, что графический процессор будет примерно на уровне GeForce RTX 3050 по производительности и быстрее, чем RX 6500M, а также будет обладать расширенными функциями RT и XeSS.

Другие характеристики ноутбука MSI Summit E16 Flip Evo включают 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 и операционную систему Windows 11. Это будет ноутбук очень высокого класса, который будет продаваться по цене от 1500 до 2000 долларов США в зависимости от его технических характеристик.
Комментарии и отзывы MSI Next-Gen Summit E16 Flip EVO
NVIDIA анонсирует новинки GeForce для ноутбуков и настольных…
NVIDIA анонсирует новинки GeForce для ноутбуков и настольныхNVIDIA продолжает совершенствовать платформу для геймеров и создателей контента, представив более 160 …
Lenovo представила новые инструменты для гибкого обучения…
Lenovo представила новые инструменты для гибкого обученияСегодня Lenovo объявила о новых дополнениях к своему обширному образовательному портфелю, предназначенном…
Представлены обновленные бизнес-ноутбуки HP Elitebook …
Представлены обновленные бизнес-ноутбуки HP Elitebook Компания HP пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделями Elitebook 805, основанными на новеньких чипах…
Ноутбук Gigabyte Aero 16 получил дисплей 4К+…
Ноутбук Gigabyte Aero 16 получил дисплей 4К+Компания Gigabyte представила ноутбук Aero 16, который получил предустановленную ОС Windows 11. Новинку о…
Apple уже тестирует Universal Control в новых версиях ОС…
Apple уже тестирует Universal Control в новых версиях ОСНовейшие бета-версии операционных систем компании Apple для разработчиков для iPadOS и macOS Monterey вкл…
Представлен игровой ноутбук от Gigabyte…
Представлен игровой ноутбук от GigabyteВедущий мировой компьютерный бренд GIGABYTE выпустил новое поколение профессиональных игровых ноутбуков A…
Новый ноутбук ASUS Expertbook B7 Flip с процессором Intel i7…
Новый ноутбук ASUS Expertbook B7 Flip с процессором Intel i7Компания ASUS выпустила новый ExpertBook B7 Flip в Европе. Это устройство представляет собой ориентирован…
Обновленные ноутбуки MSI Stealth получат графику GeForce RTX…
Обновленные ноутбуки MSI Stealth получат графику GeForce RTXВ сети появились подробности об обновленной серии геймерских ноутбуков MSI Stealth, в которую войдут моде…
Обзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытиемОбзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытием
Лучший ноутбук для работы. Lenovo Ideapad L340-15Лучший ноутбук для работы. Lenovo Ideapad L340-15
Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080Обзор ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS-HF119T. Топовый игровой ноутбук с Ryzen 5900HX и RTX 3080
Как продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходуКак продлить жизнь ноутбука: 5 основных правил по уходу
Обзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный компьютер для учебы и работыОбзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный компьютер для учебы и работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor