Новый ноутбук MSI Next-Gen Summit E16 Flip EVO сочетает процессор Alder Lake Intel Core i7-12700H с графическим процессором Arc A370M

MSI представила новый ноутбук MSI Next-Gen Summit E16 Flip EVO. Ноутбук оснащен 14 ядерным мобильным процессором Intel Core i7-12700H. Он имеет тактовую частоту до 4,70 ГГц и максимальный TDP 115 Вт. Этот ЦП в настоящее время является одним из самых быстрых мобильных чипов на рынке. За графическую часть отвечает дискретный графический процессор Arc A370M. Графический процессор будет иметь 128 EU для Arc A370M и 32 EU для iGPU UHD 770 на базе процессора Core i7-12700H. dGPU также имеет 4 ГБ памяти GDDR6 и работает через 128-битный интерфейс шины. С точки зрения производительности, ожидается, что графический процессор будет примерно на уровне GeForce RTX 3050 по производительности и быстрее, чем RX 6500M, а также будет обладать расширенными функциями RT и XeSS.

Другие характеристики ноутбука MSI Summit E16 Flip Evo включают 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 и операционную систему Windows 11. Это будет ноутбук очень высокого класса, который будет продаваться по цене от 1500 до 2000 долларов США в зависимости от его технических характеристик.