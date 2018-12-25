Новый ноутбук Mi Notebook Air от компании Xiaomi

Xiaomi выпустила новый 12,5-дюймовый вариант Mi Notebook Air. В дополнение к серии ноутбуков Miom от Xiaomi, ноутбук работатет на процессоре Intel Core i5 седьмого поколения.

Ноутбук оснащен 12,5-дюймовым дисплеем Full-HD и оснащен 4 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Компактный дизайн ноутбука, его толщина составляет всего 12,9 мм, а вес составляет всего 1,07 кг. Согласно Xiaomi, вы можете носить с собой Mi Notebook Air как журнал. FullHD экран ноутбука имеет разрешение экрана 1920 x 1080, ноутбук может похвастаться тонкими рамками 5,71 мм. 12,5-дюймовый аккумулятор Mi Notebook Air, как утверждает Xiaomi, может работать до 11,5 часов без подзарядки. Mi Notebook Air работает под управлением операционной системы Windows 10 и оснащена профессиональными колонками AKG. Он поставляется со встроенным портом USB Type-C, который поддерживает быструю зарядку. Дата продажи ноутбука пока еще не объявлена.