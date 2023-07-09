Новый ноутбук Ninkear с AMD Ryzen 7 7735HS оценен в $800

Компания Ninkear представила новый 16-дюймовый ноутбук, название которого не сообщается, зато известны его параметры и цена. Новинку оснастили 8-ядерным 16-поточным процессором AMD Ryzen 7 7735HS с тактовой частотой до 4,75 ГГц и мощной интегрированной графикой Radeon 680M, 16 или 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 или 2 ТБ, 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, частотой обновления 165 Гц, 100% охватом цветовой палитры sRGB и максимальной яркостью 400 кд/кв.м, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, батареей ёмкостью 83 Втч, 100-Вт комплектным адаптером питания, интерфейсами USB-C и USB-A, а также портом HDMI. Цена базовой конфигурации составляет 800 долларов.

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