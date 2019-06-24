Новый ноутбук One Mix 1S Yoga при толщине корпуса в 18 мм весит всего 0,5 кг

К выпуску готовится новый ноутбук One Mix 1S Yoga, который станет самым доступным представителем линейки устройств One Mix. Аппарат оборудовали 7-дюймовым дисплеем с поддержкой разрешения 1920 на 1200 пикселей. Сердцем устройства станет процессор Intel Celeron 2965Y, 8 Гбайт оперативная память и SSD-накопитель емкостью 256 Гбайт. За автономную работу отвечает аккумуляторная батарея на 6500 мА.ч. Предусмотрены также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. При толщине корпуса в 18 мм ноутбук весит всего 0,5 кг. Сообщается, что новинку оснастят клавиатурой с подсветкой, но для взаимодействия с ним можно использовать сенсорный дисплей, а также специальное перо, распознающее 2048 уровней силы нажатия. О стоимости устройства пока не сообщается.